Фофанова (Синцова) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Зубарева Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769