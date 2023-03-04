Фофанова (Синцова) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанова (Синцова) Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Зубарева Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Синцов Козма Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Синцов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Синцов Степан Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Никита Иванович

Отец ребёнка: Синцов Иван Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Иван Леонтиевич

Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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