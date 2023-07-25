Сафин Рустам Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна
Рождение ребёнка
18.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна