Сафин Рустам Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Рустам Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна

Рождение ребёнка
18.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зидханова (Сафина) Эльмира Фазыловна

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