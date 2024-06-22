Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

01.02.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Шадринцев Малофей Евстафьевич

Мать: Шадринцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехонин Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чехонин Яков Семенович

Рождение ребёнка
04.09.1946

Дочь: Тырс Маргарита Яковлевна

Отец ребёнка: Чехонин Яков Семенович

Рождение ребёнка
31.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чехонин Яков Семенович

Рождение ребёнка
17.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чехонин Яков Семенович

Смерть
01.02.1961

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