Чехонина (Шадринцева) Ирина Малофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти01.02.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: Шадринцев Малофей Евстафьевич
Мать: Шадринцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1946
Дочь: Тырс Маргарита Яковлевна
Отец ребёнка: Чехонин Яков Семенович
Рождение ребёнка
31.05.1953
Рождение ребёнка
17.07.1958
Смерть
01.02.1961