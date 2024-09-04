Затолокина (Бондаренко) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина (Бондаренко) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Затолокина) Евгения

Отец ребёнка: Затолокин Алексей

Бракосочетание
08.11.1913

Муж: Затолокин Алексей

Рождение ребёнка
13.10.1915

Сын: Затолокин Иван

Отец ребёнка: Затолокин Алексей

Рождение ребёнка
24.12.1917

Дочь: (Затолокина) Екатерина

Отец ребёнка: Затолокин Алексей

Рождение ребёнка
30.06.1919

Дочь: (Затолокина) Мария

Отец ребёнка: Затолокин Алексей

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