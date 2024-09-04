Затолокина (Бондаренко) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Затолокина) Евгения
Отец ребёнка: Затолокин Алексей
Бракосочетание
08.11.1913
Муж: Затолокин Алексей
Рождение ребёнка
13.10.1915
Сын: Затолокин Иван
Отец ребёнка: Затолокин Алексей
Рождение ребёнка
24.12.1917
Дочь: (Затолокина) Екатерина
Отец ребёнка: Затолокин Алексей
Рождение ребёнка
30.06.1919
Дочь: (Затолокина) Мария
Отец ребёнка: Затолокин Алексей