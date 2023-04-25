Петрикевич Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрикевич Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1900

Дата смерти

12.09.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефания Михайловна

Мать ребёнка: Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
17.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна

Смерть
12.09.1947

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