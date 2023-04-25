Петрикевич Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1900
Дата смерти12.09.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефания Михайловна
Мать ребёнка: Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
17.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна
Смерть
12.09.1947