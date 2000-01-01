Подковыров Панфер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыров Панфер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Подковыров Антон

Мать: ?

Смерть
1826
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