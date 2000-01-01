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Подковыров Панфер
Подковыров Панфер
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1786
Дата смерти
1826
Пол
Мужской
Отец
Подковыров Антон
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец:
Подковыров Антон
Мать:
?
Смерть
1826
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