Отяковский Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Отяковский Григорий Дорофеевич
Мать: Отяковская Анна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Агрофена Егоровна
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Егоровна
Мать ребёнка: Отяковская Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно