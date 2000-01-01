Отяковский Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковский Егор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Отяковский Григорий Дорофеевич

Мать: Отяковская Анна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Агрофена Егоровна

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Егоровна

Мать ребёнка: Отяковская Ирина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отяковская Ирина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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