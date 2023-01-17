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Шилкин Дмитрий

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Место рождения

с. Карасевка респ. Казахстан

Дата рождения

26.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927

Отец: Курлыков Павел Тимофеевич

Мать: Елена Степановна

с. Карасевка респ. Казахстан
Рождение ребёнка
31.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилкина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилкина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилкина Валентина Константиновна

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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