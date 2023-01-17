Шилкин Дмитрий
Место рожденияс. Карасевка респ. Казахстан
Дата рождения26.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927
Отец: Курлыков Павел Тимофеевич
Мать: Елена Степановна
с. Карасевка респ. Казахстан
Рождение ребёнка
31.10.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край