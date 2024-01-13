Дерюгин Иван Федорович
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Дерюгин Федор Кузьмич
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.01.1892
Жена: Дерюгина Елена Семеновна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
04.07.1899
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дерюгина Елена Семеновна
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно