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Дерюгин Иван Федорович

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дерюгин Федор Кузьмич

Мать: Дерюгина Фекла Алексеевна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
27.01.1892

Жена: Дерюгина Елена Семеновна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
04.07.1899

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дерюгина Елена Семеновна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
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