Потапов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Владимир Иванович

Потапов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1938

Дата смерти

19.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938

Отец: Потапов Иван Денисович

Мать: Захарова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1962

Сын: Потапов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Потапова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.03.1967

Сын: Потапов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Потапова Мария Михайловна

Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.07.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close