Потапов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1938
Дата смерти19.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938
Отец: Потапов Иван Денисович
Рождение ребёнка
14.02.1962
Сын: Потапов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Потапова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.03.1967
Сын: Потапов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Потапова Мария Михайловна
Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.07.1988