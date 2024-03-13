Honecker Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHonecker Heinrich

Honecker Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Honecker Georg

Мать: Honecker Жена 1

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close