Соина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соина Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1942

Дата смерти

04.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1969

Дочь: Алексеева Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Соин Алексей Андреевич

Смерть
04.07.2022

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