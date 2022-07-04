Соина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1942
Дата смерти04.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1969
Дочь: Алексеева Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Соин Алексей Андреевич
Смерть
04.07.2022