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Катаев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Катаев Василий Георгиевич

Мать: Катаева Афанасия Кузьминична

Смерть
04.04.1906 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
19. 4 апреля умер, 6 апреля 1906 г. погребён деревни Шапочек крестьянина Василия Георгиева Катаева сын Александр, 9 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Иль... Показать все
Похороны
06.04.1906 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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