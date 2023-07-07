Катаев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти04.04.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Смерть
04.04.1906 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
19. 4 апреля умер, 6 апреля 1906 г. погребён деревни Шапочек крестьянина Василия Георгиева Катаева сын Александр, 9 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Иль... Показать все
Похороны
06.04.1906 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край