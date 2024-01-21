Благовещенский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973
Отец: Благовещенский Иван
Мать: Благовещенская Тамара
Рождение ребёнка
28.10.2010
Дочь: Благовещенская Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Благовещенская Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благовещенская Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Благовещенская Наталья Васильевна