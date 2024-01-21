Благовещенский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенский Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973

Отец: Благовещенский Иван

Мать: Благовещенская Тамара

Рождение ребёнка
28.10.2010

Дочь: Благовещенская Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Благовещенская Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благовещенская Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Благовещенская Наталья Васильевна

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