Ляличев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляличев Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляличев Федор

Мать: Ляличева Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Ляличева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляличева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляличева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляличева ?

Смерть
Неизвестно
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