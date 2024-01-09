(Болотова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болотова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1991

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1991

Отец: Болотов Сергей

Мать: (Лебедева) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дачкус Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дачкус Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дачкус Роман

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