Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Николай Валентинович
Отец ребёнка: Савиных Валентин Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Александр Валентинович
Отец ребёнка: Савиных Валентин Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, посёлок Мирный