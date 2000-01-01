Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Николай Валентинович

Отец ребёнка: Савиных Валентин Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Александр Валентинович

Отец ребёнка: Савиных Валентин Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Валентин Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, посёлок Мирный
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