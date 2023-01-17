Пушкин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1799
Дата смерти10.02.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1799 по 1811
Место жительства
С 1811 по 1817
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1817 по 1820
Место жительства
С 1820 по 1823
Кишенев, Молдавия
Место жительства
С 1823 по 1824
Одесса, Украина
Место жительства
С 1824 по 1826
Михайловское, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1826 по 1830
Место жительства
С 1830 по 1831
Место жительства
С 1830 по 1830
Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1831 по 1837
Смерть
10.02.1837