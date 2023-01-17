Пушкин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Александр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.06.1799

Дата смерти

10.02.1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1799 по 1811
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1811 по 1817
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1817 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1823
Кишенев, Молдавия
Место жительства
С 1823 по 1824
Одесса, Украина
Место жительства
С 1824 по 1826
Михайловское, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1826 по 1830
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1830 по 1831
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1830 по 1830
Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1831 по 1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.02.1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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