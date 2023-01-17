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Морев Василий Капитонович

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Место рождения

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Морева Екатерина Александровна

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1905 ст.

Сын: Морев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Сын: Морев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Морева Екатерина Александровна

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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