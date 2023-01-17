Морев Василий Капитонович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1905 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.
Сын: Морев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Морева Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно