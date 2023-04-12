Киреева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1961

Сын: Киреев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Киреев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
15.05.1964

Дочь: Королева Людмила

Отец ребёнка: Киреев Алексей Павлович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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