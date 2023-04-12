Киреева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1961
Сын: Киреев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Киреев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.05.1964
Дочь: Королева Людмила
Отец ребёнка: Киреев Алексей Павлович
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно