Сумкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1984

Дочь: Зверькова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Сумкина Валентина Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Сумкина Валентина Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Сумкина Валентина Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумкина Валентина Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
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