Сумкин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1984
Дочь: Зверькова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Сумкина Валентина Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумкин Иван Петрович
Мать ребёнка: Сумкина Валентина Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сумкина Валентина Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно