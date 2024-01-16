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Колосов Иван Георгиевич

Место рождения

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

16.09.1918

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1918

Отец: Колосов Георгий Яковлевич

Мать: Колосова Матрона (Митродора) Дмитриевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
30.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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