Колосов Иван Георгиевич
Место рожденияд. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Дата рождения16.09.1918
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1918
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
30.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014