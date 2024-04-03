Чилоян Ерванд Саркисович
Место рожденияТурция , Шашверд
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Турция , Шашверд
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Техмихчан (Техмихчян) Флора Оганесовна
Грузинская ССР, г Ахалцихе
Смерть
Неизвестно
г.Ахалцихе
Причина смерти: Трагически погиб