Чилоян Ерванд Саркисович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чилоян Ерванд Саркисович

Место рождения

Турция , Шашверд

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Турция , Шашверд
Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Техмихчан (Техмихчян) Флора Оганесовна

Грузинская ССР, г Ахалцихе
Смерть
Неизвестно
г.Ахалцихе
Причина смерти: Трагически погиб

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