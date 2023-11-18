Нюшков Илларион Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюшков Илларион Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1899

Дата смерти

09.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1925

Дочь: Гранкина Евгения Илларионовна

Мать ребёнка: Нюшкова Александра Лукинична

Рождение ребёнка
01.04.1946

Дочь: Егорова Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: Нюшкова Александра Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нюшков Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Нюшкова Александра Лукинична

Смерть
09.06.1965
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