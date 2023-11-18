Нюшков Илларион Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1899
Дата смерти09.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1925
Дочь: Гранкина Евгения Илларионовна
Мать ребёнка: Нюшкова Александра Лукинична
Рождение ребёнка
01.04.1946
Дочь: Егорова Наталья Илларионовна
Мать ребёнка: Нюшкова Александра Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нюшков Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Нюшкова Александра Лукинична
Смерть
09.06.1965