Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1935

Дата смерти

21.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1935

Отец: Басаргин Константин Алексеевич

Мать: Басаргина (Козырева) Анна Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Марианна Владимировна

Отец ребёнка: Свиридов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
16.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Владимир Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
21.08.2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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