Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна
Место рождения
Дата рождения04.06.1935
Дата смерти21.08.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Марианна Владимировна
Отец ребёнка: Свиридов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
16.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свиридов Владимир Владимирович
Смерть
21.08.2022