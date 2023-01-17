Привольнев Иван
Место рождения
Дата рождения28.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1865
Отец: Привольнев Яков
Мать: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
1888
Сын: Привольнев Илларион
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Привольнев Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Привольнев ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно