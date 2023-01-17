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Привольнев Иван

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

28.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1865

Отец: Привольнев Яков

Мать: Привольнева Васса

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Привольнев Илларион

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Привольнев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Привольнев Фома Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привольнев ?

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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