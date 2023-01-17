Лыков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1929
Дочь: Лыкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Лыкова Анна
Лыс, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Чернышова Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Лыкова Анна
Смерть
Неизвестно