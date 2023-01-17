Лыков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1929

Дочь: Лыкова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Лыкова Анна

Лыс, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Чернышова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Лыкова Анна

Смерть
Неизвестно
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