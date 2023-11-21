Ряховская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ряховская Матрена Павловна
Отец ребёнка: Ряховский Павел Петров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ряховская Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Ряховский Павел Петров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ряховский Павел Петров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ряховский Павел Петров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ряховский Григорий Павлов
Отец ребёнка: Ряховский Павел Петров
Смерть
Неизвестно