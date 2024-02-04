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Токмакова Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Сидр Александрович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Токмакова (Токмакова) Февралина Сидоровна

Отец ребёнка: Токмаков Сидр Александрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Токмаков (Токмаков) Сантонида Сидоровна

Отец ребёнка: Токмаков Сидр Александрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Токмаков Панкрат Сидорович

Отец ребёнка: Токмаков Сидр Александрович

Смерть
Неизвестно

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