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Лиям Бэкен Вампир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1980

Отец: Бэкен Тэхен Человек

Мать: Бэкен Милина Чародейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бэкен Не помню Человек

Мать ребёнка: Бэкен Флора Человек

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бэкен Флора Человек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бэкен Вильям Вампир

Мать ребёнка: Бэкен Не помню Вампир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бэкен Феция Вампир

Мать ребёнка: Бэкен Не помню Вампир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бэен Нифера Вампир

Мать ребёнка: Бэкен Не помню Вампир

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