Лиям Бэкен Вампир
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1980
Отец: Бэкен Тэхен Человек
Мать: Бэкен Милина Чародейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бэкен Флора Человек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бэкен Флора Человек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бэкен Вильям Вампир
Мать ребёнка: Бэкен Не помню Вампир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэкен Феция Вампир
Мать ребёнка: Бэкен Не помню Вампир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэен Нифера Вампир
Мать ребёнка: Бэкен Не помню Вампир