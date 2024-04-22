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Шишков Василий Григорьевич

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Место рождения

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд

Дата рождения

30.12.1892

Дата смерти

18.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1892

Отец: Шишков Григорий Иванович

Мать: Ксения Венедиктовна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Бракосочетание
31.10.1911

Жена: Горницына Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.10.1915

Сын: Шишков Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Горницына Мария Игнатьевна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Шишков Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Горницына Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Шишков Кондрат Васильевич

Мать ребёнка: Горницына Мария Игнатьевна

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Смерть
18.11.1919
Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
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