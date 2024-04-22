Шишков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1892
Дата смерти18.11.1919
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1892
Отец: Шишков Григорий Иванович
Мать: Ксения Венедиктовна
Бракосочетание
31.10.1911
Рождение ребёнка
28.10.1915
Мать ребёнка: Горницына Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.03.1917
Сын: Шишков Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Горницына Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.03.1919
Сын: Шишков Кондрат Васильевич
Мать ребёнка: Горницына Мария Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1919