Корюков (Корюкова) Соломония Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков (Корюкова) Соломония Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1886

Сын: Корюков Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: (Корюков) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Корюков Петр Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

Рождение ребёнка
05.01.1898

Сын: Корюков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

Рождение ребёнка
27.03.1899

Дочь: (Корюков) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: (Корюков) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

Рождение ребёнка
14.02.1907

Сын: Корюков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич

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