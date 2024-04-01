Корюков (Корюкова) Соломония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1886
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: (Корюков) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич
Рождение ребёнка
16.06.1890
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич
Рождение ребёнка
05.01.1898
Сын: Корюков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич
Рождение ребёнка
27.03.1899
Дочь: (Корюков) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: (Корюков) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич
Рождение ребёнка
14.02.1907
Отец ребёнка: Корюков Иван Зотеевич