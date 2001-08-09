Анучин Анатолий Федорович
Место рожденияРоссия Кемеровская обл. Беловский район г. Салаир
Дата рождения17.11.1942
Дата смерти09.08.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1942
Россия Кемеровская обл. Беловский район г. Салаир
Рождение ребёнка
04.03.1970
Сын: Анучин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Анучина Вичужанина Галина Георгиевна
Республика Таджикистан гор. Душанбе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куринька Анучина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Анучина Вичужанина Галина Георгиевна
Смерть
09.08.2001
РФ Кемеровская обл. Яшкинский район п. Акация