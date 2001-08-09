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Анучин Анатолий Федорович

Место рождения

Россия Кемеровская обл. Беловский район г. Салаир

Дата рождения

17.11.1942

Дата смерти

09.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Кемеровская обл. Беловский район г. Салаир
Рождение ребёнка
04.03.1970

Сын: Анучин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Анучина Вичужанина Галина Георгиевна

Республика Таджикистан гор. Душанбе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куринька Анучина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Анучина Вичужанина Галина Георгиевна

Смерть
09.08.2001
РФ Кемеровская обл. Яшкинский район п. Акация
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