- Анна Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смерти04.03.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Бракосочетание
До 22.04.1858 ст.
Муж: - Иван Демидович
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.
Дочь: - Ксения Ивановна
Отец ребёнка: - Иван Демидович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.119-120 (Рождение №-7ж)
Смерть
04.03.1901 ст.
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 62 года (от головной болезни)
Похороны
06.03.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.80-81 (Умершие №-9ж)