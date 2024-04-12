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- Анна Никитична

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

04.03.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 22.04.1858 ст.

Муж: - Иван Демидович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.

Дочь: - Ксения Ивановна

Отец ребёнка: - Иван Демидович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.119-120 (Рождение №-7ж)
Смерть
04.03.1901 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, вдовая после 1-го брака в 62 года (от головной болезни)
Похороны
06.03.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.80-81 (Умершие №-9ж)
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