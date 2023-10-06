Иващенко (Ярмак) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Ярмак) Анна Филипповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1894

Отец: Ярмак Филипп Григорьевич

Мать: Ярмак Анисия Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.04.1912

Муж: Иващенко Константин Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Иващенко Григорий Константинович

Отец ребёнка: Иващенко Константин Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1918

Сын: Иващенко Михаил Константинович

Отец ребёнка: Иващенко Константин Степанович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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