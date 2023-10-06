Иващенко (Ярмак) Анна Филипповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1894
Отец: Ярмак Филипп Григорьевич
Мать: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.04.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Иващенко Григорий Константинович
Отец ребёнка: Иващенко Константин Степанович
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1918
Сын: Иващенко Михаил Константинович
Отец ребёнка: Иващенко Константин Степанович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно