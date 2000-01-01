Козырев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Козырев Владимир

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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