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Суровцов Василий Иванович

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Место рождения

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1869 ст.

Отец: Суровцов Иван Иванович

Мать: Суровцова Александра Александровна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Образование
Около 1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 3 класса Вологодской Духовной Семинарии. Имеет свидетельство учителя церковно-приходской школы и законоучителя.
Работа или профессия
06.04.1893 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Назначен исправляющим должность псаломщика при Тюремной церкви города Кадникова.
Работа или профессия
31.05.1893 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Утвержден в должности псаломщика.
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Суровцова Анна Петровна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
26.03.1895 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.

Дочь: Суровцова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 24.01.1898 по 28.09.1916 ст.
Состоял учителем общеобразовательных предметов в Катромской Богородской церковной школе.
Работа или профессия
24.01.1898 ст.
Полутиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен на штатную диаконскую вакансию к Богородской Катромской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.

Сын: Суровцов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна

Полутиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.

Дочь: Суровцова Дросида Васильевна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна

Полутиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
18.09.1916 ст.
Сумино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен и рукоположен в сан священника к Николаевской Флоровской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 01.11.1916 ст.
Состоял заведующим и законоучителем Николаевской Флоровской церковно-приходской школы, а также законоучителем 2-го Рождественского Флоровского земского училища.
Смерть
Неизвестно
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