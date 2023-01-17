Суровцов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1869 ст.
Сын священника Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Образование
Около 1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 3 класса Вологодской Духовной Семинарии. Имеет свидетельство учителя церковно-приходской школы и законоучителя.
Работа или профессия
06.04.1893 ст.
Назначен исправляющим должность псаломщика при Тюремной церкви города Кадникова.
Работа или профессия
31.05.1893 ст.
Утвержден в должности псаломщика.
Бракосочетание
Около 1894
Жена: Суровцова Анна Петровна
Работа или профессия
26.03.1895 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.
Дочь: Суровцова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.
Дочь: Суровцова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна
Работа или профессия
С 24.01.1898 по 28.09.1916 ст.
Состоял учителем общеобразовательных предметов в Катромской Богородской церковной школе.
Работа или профессия
24.01.1898 ст.
Определен на штатную диаконскую вакансию к Богородской Катромской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
23.11.1902 ст.
Сын: Суровцов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1905 ст.
Дочь: Суровцова Дросида Васильевна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Петровна
Работа или профессия
18.09.1916 ст.
Сумино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен и рукоположен в сан священника к Николаевской Флоровской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 01.11.1916 ст.
Состоял заведующим и законоучителем Николаевской Флоровской церковно-приходской школы, а также законоучителем 2-го Рождественского Флоровского земского училища.
Смерть
Неизвестно