Коковкин Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкин Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковкин Илья Иванович

Мать: Коковкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коковкина Мария

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коковкина Мария

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Коковкина Мария

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коковкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковкина Мария

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