Коковкин Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Коковкина Мария
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коковкина Мария