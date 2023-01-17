Лукьянов Григорий Фотиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Григорий Фотиевич

Лукьянов Григорий Фотиевич

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Лукьянов Фотий Ермолаевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лукьянов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лукьянов Аввакум Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукьянов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лукьянов Гурий Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьянов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close