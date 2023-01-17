Лукьянов Григорий Фотиевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Лукьянов Фотий Ермолаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лукьянов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лукьянов Аввакум Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лукьянов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лукьянов Гурий Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукьянов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Трофимовна
Смерть
Неизвестно