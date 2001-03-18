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Камалеева Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1931

Дата смерти

18.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалеев Шаймардан

Рождение ребёнка
13.07.1956

Дочь: Ибатуллина (Камалеева) Разиля Шаймардановна

Отец ребёнка: Камалеев Шаймардан

Рождение ребёнка
07.01.1958

Сын: Камалеев Зуфар Шаймарданович

Отец ребёнка: Камалеев Шаймардан

Рождение ребёнка
20.04.1964

Дочь: Фатихова (Камалеева) Зульфия Шаймардановна

Отец ребёнка: Камалеев Шаймардан

Смерть
18.03.2001

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