Камалеева Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1931
Дата смерти18.03.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камалеев Шаймардан
Рождение ребёнка
13.07.1956
Дочь: Ибатуллина (Камалеева) Разиля Шаймардановна
Отец ребёнка: Камалеев Шаймардан
Рождение ребёнка
07.01.1958
Сын: Камалеев Зуфар Шаймарданович
Отец ребёнка: Камалеев Шаймардан
Рождение ребёнка
20.04.1964
Дочь: Фатихова (Камалеева) Зульфия Шаймардановна
Отец ребёнка: Камалеев Шаймардан
Смерть
18.03.2001