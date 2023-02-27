Рогозин Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876

Отец: Рогозин Михаил

Мать: (Рогозина) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Александр Назарович

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рогозина) Дарья

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Надежда

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Рогозина) Анастасия

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рогозин Митрофан

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рогозин Петр

Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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