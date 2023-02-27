Рогозин Назар
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876
Отец: Рогозин Михаил
Мать: (Рогозина) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Александр Назарович
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рогозина) Дарья
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Надежда
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Рогозина) Анастасия
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рогозин Митрофан
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Рождение ребёнка
1910
Сын: Рогозин Петр
Мать ребёнка: (Рогозина) Надежда
Смерть
Неизвестно