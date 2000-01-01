Новичков Евгений
Место рожденияАшхабад
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новичков Терентий
Мать: не указана
Ашхабад
Рождение ребёнка
11.?.1932
Дочь: Негодяева Софья(Пятилетка)
Мать ребёнка: Новичкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новичкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Новичкова Надежда
Смерть
Неизвестно