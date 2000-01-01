Новичков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичков Евгений

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Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новичков Терентий

Мать: не указана

Ашхабад
Рождение ребёнка
11.?.1932

Дочь: Негодяева Софья(Пятилетка)

Мать ребёнка: Новичкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Новичкова Надежда

Смерть
Неизвестно
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