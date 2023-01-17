Ястребкова (Летова) Матрёна Захаровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1882 ст.
Дата смертиОколо 1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1903 ст.
Сын: Ястребков Василий Романович
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1912 ст.
Сын: Ястребков Александр Романович
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1914 ст.
Дочь: Колесникова Мария Романовна
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.
Сын: Ястребков Сергей Романович
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.
Сын: Ястребков Роман Романович
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич
Смерть
Около 1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область