Ястребкова (Летова) Матрёна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребкова (Летова) Матрёна Захаровна

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Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.03.1882 ст.

Дата смерти

Около 1969

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1903 ст.

Сын: Ястребков Василий Романович

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.02.1910 ст.

Сын: Ястребков Иван Романович

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.02.1912 ст.

Сын: Ястребков Александр Романович

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.03.1914 ст.

Дочь: Колесникова Мария Романовна

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.

Сын: Ястребков Сергей Романович

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.

Сын: Ястребков Роман Романович

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Ястребков Роман Васильевич

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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