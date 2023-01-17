Третьяков Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения?.02.1880
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Василенко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Поликарповна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Третьяков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Поликарповна
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
20.08.1924
Сын: Третьяков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Поликарповна
Армянинова, Кутеремская волость, Бирский уезд
Смерть
1928