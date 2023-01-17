Тимофеев Алексей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1980
Бракосочетание
09.08.2003
Рождение ребёнка
20.10.2005
Сын: Тимофеев Богдан Алексеевич
Мать ребёнка: Тимофеева Оксана Зиляуровна
Рождение ребёнка
17.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Оксана Зиляуровна
Рождение ребёнка
04.02.2018
Дочь: Тимофеева Дарина Алексеевна
Мать ребёнка: Тимофеева Оксана Зиляуровна