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Тимофеев Алексей Валерьевич

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Место рождения

Дергачевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

БТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1980

Отец: Тимофеев Валерий Давыдович

Мать: Тимофеева Любовь Фёдоровна

Дергачевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.08.2003

Жена: Тимофеева Оксана Зиляуровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.2005

Сын: Тимофеев Богдан Алексеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Оксана Зиляуровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Оксана Зиляуровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.2018

Дочь: Тимофеева Дарина Алексеевна

Мать ребёнка: Тимофеева Оксана Зиляуровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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