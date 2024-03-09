Берднова (Челнокова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1986
Дочь: (Берднова) Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Берднов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1991
Сын: Берднов Александр Иванович
Отец ребёнка: Берднов Иван Николаевич