Берднова (Челнокова) Валентина 05.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерднова (Челнокова) Валентина

Берднова (Челнокова) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1986

Дочь: (Берднова) Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Берднов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1991

Сын: Берднов Александр Иванович

Отец ребёнка: Берднов Иван Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.