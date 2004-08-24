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Гасанов Роял Шаигович
Гасанов Роял Шаигович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Гасанов Шаиг Шарафатович
1972 г.р.
Мать
Гасанова Дилара Ашрафовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2004
Отец:
Гасанов Шаиг Шарафатович
Мать:
Гасанова Дилара Ашрафовна
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