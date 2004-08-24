Гасанов Роял Шаигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасанов Роял Шаигович

Гасанов Роял Шаигович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2004

Отец: Гасанов Шаиг Шарафатович

Мать: Гасанова Дилара Ашрафовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close