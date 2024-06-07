Фомин Панкратий
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти14.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1863 ст.
Дочь: Панкратьева Матрена
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна
Бракосочетание
До 1866
Жена: Никифорова Ульяна
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Панкратьева Евдокия
Мать ребёнка: Никифорова Ульяна
Бракосочетание
10.07.1866 ст.
Жена: Егорова Гликерия
свидетель Семен Фомин
Смерть
14.08.1906 ст.
от старости
Похороны
14.08.1906 ст.