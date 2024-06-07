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Фомин Панкратий

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фома

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.12.1863 ст.

Дочь: Панкратьева Матрена

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
До 1866

Жена: Никифорова Ульяна

Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Панкратьева Евдокия

Мать ребёнка: Никифорова Ульяна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.07.1866 ст.

Жена: Егорова Гликерия

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
свидетель Семен Фомин
Смерть
14.08.1906 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
14.08.1906 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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