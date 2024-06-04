Мусунов Пронка Васильев
Место рождениядер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Мусунов Василий (Васка) Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Мусунов Иван (Ивашко) Пронин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Мусунов Сергей (Сергушка) Пронин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678