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Мусунов Пронка Васильев

Место рождения

дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Мусунов Василий (Васка) Семенов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Мусунов Иван (Ивашко) Пронин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Мусунов Сергей (Сергушка) Пронин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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