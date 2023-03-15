Арустамян Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрустамян Эдуард

Арустамян Эдуард

Место рождения

Армения

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Армения
Рождение ребёнка
31.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Галина

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Галина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close