Арустамян Эдуард
Место рожденияАрмения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Галина
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Галина
Смерть
Неизвестно